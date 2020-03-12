بالفيديو.. رشوان توفيق يدعو لمصر أثناء سقوط المطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت المذيعة هبة رشوان، ابنة النجم الكبير رشوان توفيق، مقطع فيديو لوالدها وهو يتوجه بالدعاء لله داخل شرفة منزله.

وظهر الفنان الكبير وهو يدعو: "خير وبركة يارب، يارب خير علينا وعلى مصر كلها، يارب اجعله ماءً طهورا يارب، يارب حصنها من الميكروبات وطهرها وخضر أرضها بعطاء الله الواحد الأحد يارب، يارب أنزل لبنا ماء طهورا بعطفك ورحمتك ولطفك يارب".

Advertisements

ومع الساعات الأولى لصباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ (منخفض التنين) مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.