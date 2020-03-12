كارول سماحة تعلن تأجيل طرح كليب "مش هعيش" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، تأجيل كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، نظرا للظروف الصحية التي نمر بها- بحسب وصفها. وكتبت "كارول" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "نظرا للظروف الصحية والقلق الذي نعيشه جميعا، سيتم تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة مش هعيش، إلى موعد آخر أعلن عنه قريبا". Advertisements وتابعت: "أتمنى على الجميع عدم الاستهتار بالموضوع وتوخي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا". أغنية "مش هعيش" باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والكليب من إخراج جاد شويري.

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