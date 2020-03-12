طارق لطفي لمصراوي: تحمست لـ"القاهرة كابول" لهذا السبب ..والدراما تتجه للبطولة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر الفنان طارق لطفي العودة إلى شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وذلك بعد 3 أعوام من ابتعاده عن الدراما التليفزيونية،.

وقال "لطفي" في تصريح لمصراوي، إن أكثر ما حمسه على المشاركة بمسلسل "القاهرة كابول" هو النص الذي كتبه المؤلف عبدالرحيم كمال بحرفية شديدة، بالإضافة لوجود أسماء كبيرة في العمل.

وتابع: "هذه الشخصية لم أقدمها من قبل، وبها العديد من التفاصيل المختلفة بشكل كبير عما قدمته من قبل، وتعرض كيف يتحول إنسان نشأ في بيئة طبيعية، لإنسان متشدد دينيا، حتى يصل به الأمر ليصبح إرهابيا".

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وعن البطولة الجماعية، خاصة أن العمل يضم الفنان خالد الصاوي، والفنان فتحي عبدالوهاب، قال: "أي عمل فني بالأساس هو عمل جماعي، كما أن هناك اتجاه لدى صناع الدراما منذ فترة للاعتماد على البطولة الجماعية، وهو ما شاهدناه في عدد من الأعمال وحققت نجاحا".

وأشار إلى أنه يستكمل حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، داخل استوديوهات الأهرام.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، شيرين، أحمد رزق، ومن إخراج حسام علي.