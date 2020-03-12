رنا سماحة تتعرض لحادث سيارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعرضت المطربة رنا سماحة، لحادث سيارة على طريق السويس، ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.
وعلقت: "الحمد لله، رصيد الستر، على طريق السويس عربيتي طارت دخلت جزيرة وخرجت ومعرفش إزاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة، أنا بخير الحمد لله، ربنا يعوض علينا".
وتستعد رنا سماحة لإحياء حفل عيد الأم، بالعاصمة العمانية مسقط، يوم 20 مارس المقبل، ويشاركها إحياء الحفل المطرب اللبناني إيوان.
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