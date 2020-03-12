ريم البارودي تهنئ وفاء عامر على "بنات موسى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صديقتها الفنانة وفاء عامر، التي تشارك في حدوتة "بنات موسى" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه الأسبوع القادم على شاشة (دي إم سي).
وكتبت: "إلا أنا، حكاية بنات موسى، ألف مليون مبروك النجمة الكبيرة حبيبتي وفاء عامر، وتبدأ الحكاية يوم السبت على قناة دي إم سي، بإذن الله، بالنجاح والتوفيق يا كبيرة".
مسلسل "إلا أنا" يتكون من 6 حكايات، تدور أحداث كل حكاية على مدار 10 حلقات، ويشارك في بطولة المسلسل وفاء عامر، كندة علوش، شيري عادل، حنان مطاوع، أروى جودة، جميلة عوض.
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