تراند اليوم : "السيارة طارت".. فنانة مصرية تتعرض لحادث مروع (صورة)

تعرضت الفنانة المصرية رنا سماحة، لحادث مروري بسيارتها، كادت أن تفقد حياتها فيه.

وتعرضت الفنانة المصرية لإصابات بسيطة، ونشرت صورة للحادث عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت بالقول :" الحمدلله.. رصيد الستر .. على طريق السويس عربيتي طارت دخلت جزيرة وخرجت ... ومعرفش إزاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة.. أنا بخير الحمدلله ...ربنا يعوض علينا".

وعلق مئات المتابعين على منشورها للاطمئنان عليها داعين لها بالسلامة.

يذكر ان رنا سماحة كانت قد طرحت منذ فترة فيديو كليب اغنيتها بعنوان " أميرة الحب" وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية



