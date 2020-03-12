إبن الممثل توم هانكس يكشف حقيقة وضع والده الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - أقر الممثل الأمريكي توم هانكس بنفسه إصابته وزوجته بفيروس كورونا في أستراليا خلال مكوثة لفترة لا بأس فيها لتصوير دوره السينمائي عن حياة ملك الروك أندرول الأمريكي ألفيس بريسلي.



وكشف شيت هانكس، نجل الممثل والمخرج الأمريكي في هوليوود، توم هانكس، وضع والديه بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد،وأنهما ملتزمان لأقصى درجة بالحجر الصحي المفروض عليهما.



وجاءت تصريحات ابن الممثل الأمريكي شيت هانكس على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، حيث توجه فيها إلى المعجبين بوالده وأكد لهم حقيقة إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد.



عائلة هانكس غير قلقة



وقال ابنه على إنستقرام: "إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة ".



وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للقلق ".



وكان قد كشف الممثل والمخرج الأمريكي الهوليوودي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون يوم أمس الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.



