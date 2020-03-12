شمس الأسطورة تكتسح السوق الخليجي

اكتسحت الفناة شمس الأسطورة السوق الخليجي بعد ان أصدرت أغنيتها المنفردة الثانية بعد نجاح "ويدق قلبي" والتي حملت عنوان "طيب العشرة" ، بدأت تحقق نجاحا كبيرا على موقع يوتيوب كما وعلى تطبيق انغامي . على موقع يوتيوب كما وعلى تطبيق انغامي . شمس الاسطورة تمكنت وبفضل صوتها النظيف والقوي ان تكسب حب اهل الخليج اذ انتشرت الاغنية بشكل كبير واصبحت تتردد اينما كان يذكر ان الاغنية من كلمات محمد الهاشمي ، الحان خالد العبيدي وتوزيع ميكس وماستر مثنى العيسى ، اما التسجيل فتم داخل استديو فديوارت في القاهرة. اذ انتشرت الاغنية بشكل كبير واصبحت تتردد اينما كان يذكر ان الاغنية من كلمات محمد الهاشمي ، الحان خالد العبيدي وتوزيع ميكس وماستر مثنى العيسى ، اما التسجيل فتم داخل استديو فديوارت في القاهرة.

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