رامي جمال يتحدى سوء الأحوال الجوية بـ"سقف"

أعلن الفنان رامي جمال عن وصول أغنيته الجديدة "سقف" لأكثر من 15 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب رامي عن مشاهدات أغنيته مازحاً: "لو العاصفة هتسخف #سقف أوعى توقف ..أغنية "سقف" من ألبوم #أنا_لوحدي تتخطي

الـ15 مليون مشاهدة على يوتيوب".

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أغنية سقف طرحت في شهر فبراير الماضي، على طريقة "فيديو كليب"، وحصلت على نسبة مشاهدات كبيرة بعد ساعات من عرضها على "يوتيوب"، إضافة إلى

سيطرتها على المركز الأول في صدارة المشاهدات لعدة أيام، الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع: توما.

وضم رامي الأغنية لألبومه الجديد "أنا لوحدي"، الذي طرح الشهر الماضي، واحتوى على 15 أغنية منها "لو ع النسيان، بعد ما أغيب، فكرة المتساب، مين غيرك في القلب، لقلبك سلام".