أعلن الفنان رامي جمال عن وصول أغنيته الجديدة "سقف" لأكثر من 15 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب رامي عن مشاهدات أغنيته مازحاً: "لو العاصفة هتسخف #سقف أوعى توقف ..أغنية "سقف" من ألبوم #أنا_لوحدي تتخطيالـ15 مليون مشاهدة على يوتيوب".
أغنية سقف طرحت في شهر فبراير الماضي، على طريقة "فيديو كليب"، وحصلت على نسبة مشاهدات كبيرة بعد ساعات من عرضها على "يوتيوب"، إضافة إلىسيطرتها على المركز الأول في صدارة المشاهدات لعدة أيام، الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع: توما.
وضم رامي الأغنية لألبومه الجديد "أنا لوحدي"، الذي طرح الشهر الماضي، واحتوى على 15 أغنية منها "لو ع النسيان، بعد ما أغيب، فكرة المتساب، مين غيرك في القلب، لقلبك سلام".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يتحدى سوء الأحوال الجوية بـ"سقف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.