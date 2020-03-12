صور.. محمد كريم يدعم توم هانكس بعد إصابته بكورونا

نشر الفنان المصري محمد كريم، صورة تجمعه والنجم العالمي توم هانكس، الذي أعلن من إستراليا عن إصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا، واحتجازه بعد ذلك في الحجر الصحي.
وعبّر كريم عن دعمه النفسي لتوم هانكس عن طريق نشر صورة تجمعه معه على صفحته الرسمية بموقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك.
علق كريم على الصورة قائلًا "نحن نحبك"، ولكنه استبدل كلمة نحبك بوضع رمز القلب، وقد حصدت الصورة عددًا من المشاهدات والتفاعلات من محبي النجمين.
يشار إلى أن النجم توم هانكس تصدر تريندات مصر والسعودية بعد إعلانه إصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا وقد تلقى دعمًا من مجموعة من الممرضات في المستشفى المقيم فيها عن طريق إرسال كرة على شكل "ويلسون" لتكون مرافقة في الحجر الصحي.
جدير بالذكر أن أحدث ما قدمه الفنان محمد كريم كان فيلم score of settle مع النجم نيكولاس كيدج الذي عرض في مصر منذ بضعة أشهر.
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