تعرف على آخر ماكتبه الراحل سامح العجمي

نشر الفنان حميد الشاعري، آخر كتابات الشاعر سامح العجمي، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس الأربعاء، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكانت آخر كلماته الشعرية:" عمري اتسرق مننا..فين اللي كانوا هنا

راحوا خلاص ومافيش..وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده..مع دنيا مابتديش" Advertisements توفى العجمي مساء أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود، وتعاون مع كبار نجوم الوطن العربي أهمهم سميرة سعيد، مصطفى قمر، وشذى وإيهاب توفيق، بالإضافة إلى انتاج بعد الأفلام السينمائية وهم "رامي الإعتصامي، بتوقيت القاهرة". جثمانه بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود، وتعاون مع كبار نجوم الوطن العربي أهمهم سميرة سعيد، مصطفى قمر، وشذى وإيهاب توفيق، بالإضافة إلى انتاج بعد الأفلام السينمائية وهم "رامي الإعتصامي، بتوقيت القاهرة".

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