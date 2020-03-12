نشرت إحدى الصفحات الخاصة بالسينما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لتوم هانكس من داخل الحجر الصحي ومعه كرة بيضاء تتطابق مع كرة " wilson " في فيلم " cast away ". ". وعلقت الصفحة على الصورة "ممرضات المستشفى اللي توم هانكس قاعد فيها رمولة wilson علشان يونسه في الحجر الصحي". يذكر أن النجم توم هانكس أعلن عن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في إستراليا، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا. Advertisements إصابة توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا وأوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 عامًا.. كورونا يجمع توم هانكس بكرة ويلسون في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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