ماغي بو غصن تتصدر تريند السعودية بسبب الكمامة

تصدرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن محركات بحث المملكة العربية السعودية بعد نشرها لفيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء استعدادها للسفر في رحلة لدبي لتصوير أحد الحلقات في برنامج تلفزيوني. استعدت بو غصن للسفر عن طريق ارتدائها الكمامة للوقاية من التقاط عدوى الكورونا وتطهير يديها وكل متعلقاتها حتى مقعد الطيارة المخصص لها. التقاط عدوى الكورونا وتطهير يديها وكل متعلقاتها حتى مقعد الطيارة المخصص لها. Advertisements علقت ماغي بو غصن على الفيديو قائلة "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار.. الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله". وأضافت أنها اضطرت للسفر على الرغم من أن الجلوس في المنزل أفضل. للسفر على الرغم من أن الجلوس في المنزل أفضل. جدير بالذكرأن أحدث ما قدمته ماغي بو غصن كان مسلسل بروفا بمشاركة الفنان المصري أحمد فهمي، ينتمي المسلسل للدراما الكوميدية، وتدور أحداثه حول فتاة طموحة لا تملك الخبرة في مجال المسرح، فتضطر لتزوير شهادة خبرة لتحصل على وظيفة عند أحمد فهمي، ولكن ينقلب الأمر لقصة حب بينهما.

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