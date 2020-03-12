بعد توقف دام لعشرات السنين، عادت الفنانة سيمون طرح أغنيتها "اسهر بقى لوحدك"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:محمد علي الناصر، ألحان:وجيه عزيز، توزيع:باسم منير، وكانت سيمون قد طرحتها في عام 2015بعد انشغالها بأعمالها الدرامية لتعود إلى جمهورها الغنائي بها.
يذكر ان سيمون حققن نجاحا درامياً كبير، وذلك من خلال دورها في مسلسل "قيد عائلي"، والذي حصل على نسبة مشاهدة عاليةبعد عرضه على عدة قنوات تلفزيونية، المسلسل من بطولة: "ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها دراميا..سيمون تعيد طرح أغنية "إسهر بقى لوحدك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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