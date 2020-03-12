بعد نجاحها دراميا..سيمون تعيد طرح أغنية "إسهر بقى لوحدك"

بعد توقف دام لعشرات السنين، عادت الفنانة سيمون طرح أغنيتها "اسهر بقى لوحدك"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد علي الناصر، ألحان:وجيه عزيز، توزيع:باسم منير، وكانت سيمون قد طرحتها في عام 2015

بعد انشغالها بأعمالها الدرامية لتعود إلى جمهورها الغنائي بها.

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يذكر ان سيمون حققن نجاحا درامياً كبير، وذلك من خلال دورها في مسلسل "قيد عائلي"، والذي حصل على نسبة مشاهدة عالية

بعد عرضه على عدة قنوات تلفزيونية، المسلسل من بطولة: "ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى".