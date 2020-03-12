فيلم "احكيلي "كامل العدد للأسبوع التاسع في باريس

أقبل الجمهور على حضور عرض فيلم " احكيلي " للمخرجة والمنتجة ماريان خوري أثناء عرضه في بانوراما سينما المغرب والمشرق الذي يستقبله المعهد سنويًا في فرنسا.

أعربت ماريان خوري عن سعادتها بالعرض الأول في فرنسا وعلى تلقيها

للكثير من ردود الأفعال الإيجابية أثناء مناقشة الفيلم في الندوة التي أعقبت عرضه والتى ادارتها الكاتبة سيلفي زوكا.

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يشار أن فيلم "أحكيلي" مازال يعرض في سينما زاوية للأسبوع التاسع

على التوالي، كما أنه يشارك خلال شهر مارس في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية ضمن قسم فنانون ومؤلفون بين الفترة من 18 وحتى 29 من مارس الجاري.

الجدير بالذكر إن فيلم أحكيلي حاز على إعجاب الجمهور أثناء عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصل على جائزة الجمهور آنذاك.