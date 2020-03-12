أقبل الجمهور على حضور عرض فيلم " احكيلي " للمخرجة والمنتجة ماريان خوري أثناء عرضه في بانوراما سينما المغرب والمشرق الذي يستقبله المعهد سنويًا في فرنسا.
أعربت ماريان خوري عن سعادتها بالعرض الأول في فرنسا وعلى تلقيهاللكثير من ردود الأفعال الإيجابية أثناء مناقشة الفيلم في الندوة التي أعقبت عرضه والتى ادارتها الكاتبة سيلفي زوكا.
يشار أن فيلم "أحكيلي" مازال يعرض في سينما زاوية للأسبوع التاسععلى التوالي، كما أنه يشارك خلال شهر مارس في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية ضمن قسم فنانون ومؤلفون بين الفترة من 18 وحتى 29 من مارس الجاري.
الجدير بالذكر إن فيلم أحكيلي حاز على إعجاب الجمهور أثناء عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصل على جائزة الجمهور آنذاك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "احكيلي "كامل العدد للأسبوع التاسع في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.