بسبب كورونا.. تامر حسني يؤجل حفله الغنائي في لندن

أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل حفله الغنائي القادم في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وأوضح تامر تفايل التأجيل قائلاً:"جمهوري الغالي في لندن وحشتوني جداً و كنت فرحان جداً بحفلنا القادم ولكن بعد تفشي الامراض بهذا الحجم في العالم كله سامحوني مش هقدر اساهم في تجمعات جماهيريه و خصوصاً حفلنا في مسرح مغلق حرصاً على سلامتكم ، طلبت من كل منظمين حفلاتي في

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العالم كله تأجيل كل الحفلات المقامه بأماكن مفتوحه و اماكن مغلقه و بعيداً عن سياسات البلاد في اعلانها التفصيلي عن حالتها انا يربطني بيكم محبه و مسؤليه انسانيه يشهد عليها ربنا تحتم عليا ان اكون امين على صحتكم".



وتابع قائلاً:"علشان كده انا طلبت من منظم حفلتي في لندن شركه Stars Entertainment انهم يأجلوا الحفل لوقت يكون فيه الأوضاع

افضل و استجابوا فورا لطلبي و دا موقف نبيل منهم يدل علي انهم شركه فعلًا محترمه و يهمها مصلحتكم و ان شاء الله نعمل الحفل في موعد لاحق، لاسترداد التذاكر او الإبقاء عليها لموعد الحفل الجديد برجاء التواصل مع المسرح و الشركه المنظمه".

يذكر ان تامر يستعد لحفله الغنائي في مدينة 6 أكتوبر، في إحدى النوادي الرياضية الكبرى هناك، بمشاركة الفنانة نيكول سابا، وذلك يوم السبت 21 مارس، ضمن احتفالات عيد الأم، واقتصر الدخول بدعوات خاصة بأعضاء النادي والعاملين به، ولم يتعرض الحفل حتى الآن إلى أي إلغاء أو تأجيل.