خاص- غادة بشور تكشف مشروعها البعيد عن الفن

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​غادة بشور​ لموقع "الفن" أن الصورة إتضحت تماماً للموسم الدرامي المقبل، وبالتالي فإنها لن تظهر في رمضان بأي عمل.

وقالت بشور: "أعتقد أن النتيجة طبيعية بسبب قلة الإنتاجات هذا العام، وعلى ما يبدو أن كثير من الممثلين لم يعملوا هذا الموسم على مبدأ (كاس على كل ناس)"، مشيرة إلى أن نسبة ليست بالقليلة من الممثلين بقيت في منازلها.

وأشارت إلى أنها أخذت إحتياطاتها وإفتتحت مشروعها التجاري في مدينة اللاذقية، لأن الفن لم يعد يطعم خبزاً ولا يمكن الإعتماد عليه لأكل لقمة العيش، وبالتالي فإن هذا المشروع يؤمن لها حياة كريمة نوعاً ما.

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