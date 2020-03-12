فنانة تكافح كورونا وتحيي حفلا خلال الحجر

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة الإيطالية جيانا نانيني، اقامتها حفلة موسيقية افتراضية اليوم خلال تقيدها بالحجر المنزلي بهدف مكافحة فيروس كورونا و العزلة التي تعيشها خوفا على صحتها.

وقالت جانا على صفحتها: «الأمر الرهيب مع هذا الفيروس هو الشعور بالعزلة. يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف المجتمع شيئاً يتميز به. أنا في ميلانو وأريد أن أبث عبر الإنترنت أغاني روك كي نشعر جميعاً بأننا أقرب إلى بعضنا البعض وبأمان».

وتابعت: «سنعتمد الإجراءات المستخدمة في المدارس لتوفير الدروس عبر الإنترنت، وسنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز معاً هذه المرحلة العصيبة... أنتظركم الخميس عند الساعة الرابعة بعد الظهر».

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