خاص الفن-نسرين ظواهرة: هذا ما شجعني للمشاركة في برنامج "صباح اليوم"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الإعلامية اللبنانية ​نسرين ظواهرة​ في إتصال هاتفي مع موقع "الفن" عن مشاركتها في تقديم برنامج "​صباح اليوم​" الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل على شاشة ​الجديد​، مشيرةً إلى أن إنطلاقة البرنامج ستكون معها، إذ انها إختارت تقديمه يوم الإثنين، وهي متحمسة جداً للفكرة خاصةً أن المحطة أعطتها مسؤولية إنطلاق البرنامج لثقتها بها وهي واثقة من نفسها بتحمل هذه المسؤولية.

وعن البرنامج قالت أنها أحبت المشاركة فيه، كونه سيكون مباشراً وهي التجربة الأولى لها أن تكون على الهواء مباشرةً، مما يجعلها على إحتكاك مباشر مع المشاهدين وهو الأمر الذي نحن بحاجة إليه اليوم بسبب الضغوطاتوالتعب.

وأضافت أن إطلالتها ستكون بشخصيتها، كما عرفها الجمهور وأحبها، مشيرةً إلى أن ما جعلها توافق على المشاركة هو وجود أسماء إعلاميين مهمة ومميزة فيه منهم ​ماغي عون​ و​ميلاد حدشيتي​ و​جوزيف حويك​ الذي يملك خبرة طويلة في هذا المجال، و​ساشا دحدوح​ التي هي اليوم من الأشخاص ليس فقط الجميلين وإنما لديها إدراك وذكاء كبيرين، إضافة إلى ​مارييت يونس​.

وقالت ظواهرة أنه هناك فقرات ثابتة في البرنامج ستقدم كل يوم، أما فيما خص يوم الإثنين الذي تقدم فيه هي البرنامج.