إصابة شقيقة ممثل شهير بفيروس "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - أُصيبت "جانيت" شقيقة الممثل الأميركي ​ماثيو برودريك​، بفيروس ​كورونا​، وذلك بعد أن شاركت في مؤتمر بولاية كنتاكي، وهو مؤتمر سنوي للأبراشيات، الذي حضره أكثر من 500 أسقف من جميع أنحاء البلاد، وشقيقة ماثيو هي راعية في كنيسة ببيفرلى هيلز، بحسب ما كشف موقع justjared.

يُذكر أن آخر أعمال ماثيو برودريك كان فيلم Wonder Park، والذي أدى أصواته براينا دينسكيث، جينيفر غارنر، كين هدسون كامبل، كنان طومسون، ميلا كونيس، جون أوليفر، كين جيونغ، نوربرت ليو بوتز، من تأليف جوش ابيلبوم، أندريه نيميك، روبرت جوردون، جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.

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