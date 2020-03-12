هذا ما قاله إبن توم هانكس بعد إصابة والديه بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلن النجم الأميركي ​​توم هانكس​​ إصابته هو وزوجته الممثلة ​ريتا ويلسون​ بفيروس كورونا في بيان إعلامي، أطل نجل توم هانكس، في فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكشف وضع والديه.

فقال تشيت:"إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة، لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للقلق".

وكان قد ورد في بيان توم هانكس :"مرحبا، أنا وزوجتي ريتا كنا في أستراليا وشعرنا بالتعب قليلا، وكانت لدينا نزلات برد، كما أصابت القشعريرة ريتا أيضا والتي كانت تظهر وتختفي". وتابع: "أصبنا ببعض الحمى الخفيفة، ولكي تكون الأمور صحيحة قررنا إجراء اختبار فيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية".

وختم : "الآن، يجب علينا اتباع البرتوكولات الطبية، ونحن آل هانكس سيجري اختبارنا ومراقبتنا وعزلنا كما تتطلب الصحة والسلامة العامة، سنبقي العالم على اطلاع وتحديث بما يحدث...اعتنوا بأنفسكم وبصحتكم، توم هانكس".

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