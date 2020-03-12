سيمون تعود للغناء بـ"اسهر بقى لوحدك".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عادت ​الفنانة المصرية سيمون​ للغناء بعد غياب طويل، عبر أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، والتي طرحتها في في قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات محمد ناصر، ألحان وجيه عزيز، وتوزيع باسم منير.

يُذكر أن آخر أعمال سيمون مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ومن بطولة منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

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