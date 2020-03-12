تفاصيل: حادث مروّع للفنانة نيللي كريم خلال تصوير مشهد أكشن

تعرّضت الفنانة نيللي كريم لحادث مروع خلال تصويرها مشهداً وهي تقود دراجة بخارية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ـ100 وش".

وتم نقلها بصورة عاجلة إلى المستشفى حيث خضعت لعلاج للجروح، وأصى الفريق الطبّي المعالج الممثلة بالتزام منزلها إلى حين التئام الجروح.

جمال العدل منتج المسلسل، كشف في بيان له، أن نيللي سقطت من أعلى دراجة بخارية، خلال تَصويرها لمشهد يخص أولى حلقات المسلسل، وهو ما سبب لها جروحاً عدّة في قدمها.

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وأكد أن الممثلة نقلت على وجه السّرعة إلى المستشفى لتلقّي العلاج، حيث خضعت لعملية خياطة عدد من الجروح باستخدام الغرز الطبية وأصبحت حالتها الآن، مستقرة، وستخرج قريبًا من غرفتها بالمستشفى، لتعود للتصوير مرة أخرى.

يذكر أن المسلسل حمل أولا اسم "النصابين" وتم البدء في تصويره العام الماضي، ولكن توقف التصوير لأسباب غامضة، وتقرر استكماله مؤخرا باسم جديد هو "100 وش" تمهيدا لعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2020، ويشارك نيللي كريم البطولة آسر ياسين شريف دسوقي لؤي عمران، شريف الدسوقي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون تجميل، إلا أنها تسعى لإجراء عمليات نصب، لتتوالى الأحداث.