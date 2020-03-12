بلاتينوم ريكوردز تطلق أغنيتين جديدتين في الحلقة النهائية من "ذا فويس كيدز"

قدمت شركة بلاتينوم ريكوردز جديدها من الأعمال الفنية، في الحلقة النهائية من برنامج The Voice Kids حيث تألقت مجموعة من المواهب المشاركة في البرنامج بمختلف مواسمه، من خلال أغنيتين جديدتين. الأغنية الأولى أداها الفائز في الموسم الثاني من البرنامج حمزة لبيض، تحت عنوان "حلمي" من كلمات وألحان رضوان الأسمر وتوزيع يونس الجهفاوي. ذا فويس كيدز يمكنكم الإستماع لأغنية "حلمي" لحمزة لبيض عبر تطبيق انغامي على هذا الرابط: https://play.anghami.com/album/1011022019 Advertisements حمزة لبيض أما الأغنية الثانية فقدمتها مجموعة من الفائزين والمشاركين في برنامج The Voice Kids حملت عنوان "أحلام الناس"، وهي من انتاج MBC الأمل وقد غناها كلّ من حمزة لبيض الفائز في الموسم الثاني من البرنامج، لين حايك الفائزة في الموسم الأول، لجي المسرحي مشترك في الموسم الثاني، محمد اسلام رميح الفائز بالموسم الثالث، محمد واكضيض، ياسمين أسامة، آمنة دمق ومحمد ابراهيم، وهم من المشاركين الذين وصلوا إلى النهائيات في البرنامج في موسمه الثالث. أغنية "أحلام الناس" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي. إقرئي أيضًا: "سر" يستمر في التشويق وتصدر نسب المشاهدة بسبب كورونا موسم دراما رمضان 2020 في خطر... هذا ما يحصل خلف الكواليس

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