توم هانكس يعلن إصابته وزوجته بالكورونا ويكتب رسالة مؤثرة لجمهوره

كتب الممثل والمخرج الأميركي، توم هانكس أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعر بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابته بالفيروس كما أصيبت زوجته أيضاً ولم يعرف من منهما نقل العدوى إلى الآخر.

وكتب هانكس عبر حسابه على "تويتر "مرحبا، أنا وزوجتي ريتا كنا في أستراليا وشعرنا بالتعب قليلاً، وكانت لدينا نزلات برد، كما أصابت القشعريرة ريتا أيضاً وكانت تظهر وتختفي".

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وأضاف "أصبنا ببعض الحمى الخفيفة، ولكي تكون الأمور صحيحة قررنا إجراء اختبار فيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية".

وتابع هانكس "الآن، يجب علينا اتباع البرتوكولات الطبية، وستجري مراقبتنا وعزلنا كما تتطلب الصحة والسلامة العامة، سنبقي العالم على اطلاع وتحديث بما يحدث"، وختم قائلاً "اعتنوا بأنفسكم وبصحتكم".

يذكر أنّ هانكس يزور أستراليا برفقة زوجته للتجهيز لتصوير فيلم جديد يدور حول حياة المغني العالمي الراحل إلفيس بريسلي، حيث يلعب دور العقيد توم باركر، مدير أعمال بريسلي وصاحب الطباع الغريبة، وأحد الذين جهزوا بريسلي للنجومية في خمسينيات القرن الماضي، وكان من المقرر بدء تصوير الفيلم الاثنين المقبل، ومن المقرر أن يكون عرض الفيلم في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021.

وبحسب موقع ديدلاين، فإن شركة وارنر بروس المسؤولة عن إنتاج الفيلم أصدرت بياناً في وقت سابق، أكدت فيه أن أحد أعضاء الشركة من فريقها الموجود في أستراليا لتصوير فيلم إلفيس أصيب بفيروس كورونا، وأنهم على تواصل دائم مع المؤسسات الصحية في أستراليا لعزل وفحص جميع من خالطهم هذا الشخص.

وأكدت الشركة في بيانها حرصها الشديد على صحة كافة موظفيها حول العالم، مؤكدة أن هذا الشخص يتلقى العلاج المناسب حاليا في أستراليا.

يذكر أن أستراليا أعلنت عن إصابة أكثر من 120 حالة بفيروس كورونا حتى الآن، توفي منهم ثلاثة أشخاص.