توم هانكس وزوجته في عزلة بعد إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن الفنان العالمي توم هانكس أنه وزوجته ريتا ويلسون في مستشفى جولد كوست في أستراليا بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الخاصة بهما "ايجابية" تجاه فيروس كورونا.



وكان الفنان قد أصدر تصريحاً يوم الخميس يقول فيه أنه بعد أن عانى من أعراض سيلان الأنف ذهب للمستشفى للقيام بعمل الفحوصات.

توم هانكس وزوجته

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وكانت من ضمن الأعراض التي ظهرت عليه "الشعور بالإرهاق والتعب، وحكة في الجلد".

أما بالنسبة لريتا فكانت تظهر عليها بعض الأعراض ثم تزول مع ارتفاع في الحرارة وحتى نقوم بدورنا تجاه مجتمعاتنا، والامتثال لأوامر الصحة العالمية للحفاظ على حياتنا والآخرين قمنا بعمل فحص الكورونا فيروس، وظهرت النتيجة إيجابية، وهو الآن سيبقى في عزلة مع زوجته طالما اجراءات الصحة والسلامة تتطلب ذلك.

يذكر أن هانكس في أستراليا لتجسيد دوره في العمل الجديد لباز لورمان ضمن فيلم السيرة الذاتية لإلفيس بريسلي، حيث يلعب هانكس دورمدير أعمال ألفيس العقيد توم باركر والذي كانت تربطه علاقة معقدة مع النجم.

