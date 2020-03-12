لمن قالت أصالة: لا أريد أن أعيش هم الكورونا

تحدّت المطربة السورية أصالة أجواء الخوف التي يفرضها الانتشار السريع لفيروس كورونا وأعلنت انها لن تنقطع عن اصدقائها وستعيش حياتها كما تريد.

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أصالة نشرت صورة لها برفقة واحدة من صديقاتها عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: الخوف اليوم يسرق منّا أجمل الّلحظات، يسرق المحبّة ويباعد بين الأصدقاء والأحبّة، ويزيد من غموض الغدّ، وأصبحت الحلول هي أنّ نزيد العُقَد عُقَدًا، قدّ يكون ذلك واجبًا، أنّ نتباعد وأنّ نقلق وأنّ نخاف، ولكنّني لا أريد أنّ أعيش في هذا الهمّ.

وتابعت قائلة: فحياتي ستمضي كما أُحبّ وسأعيش كما أريد، وإنّ أراد الله لي أمرًا سأرضى به، فاليوم الّذي يمضي لا يعود، ولا أريدُ ليومي ألمًا جديدًا، حمانا الله جميعًا من المرض والخوف واليأس #أصالة".