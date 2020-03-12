نجوى كرم تثير غضب اللبنانيين بسبب الكورونا

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أثارت الفنانة نجوى كرم غضب اللبنانيين، الذين وصفوها بأنّها تشجع على الاختلاط في زمن الكورونا، وتقلل من أهمية الوقاية، في وقت سجّل فيه البلد حالتي وفاة و68 اصابة.
فقد ظهرت نجوى في مقابلة لها، وهي تستخف بالإجراءات المتّخذة لمحاربة تفشّي فيروس كورونا، وأبدت إعجابها في مقابلة لها، بتحدّي اللبنانيين للفيروس، وبأنّهم قصدوا وأولادهم منتجعات التزلّج والأماكن السياحيّة، للتمتّع بعطلة المدارس التي أقفلت قسراً بسبب انتشار الفيروس.
نجوى كرم
وقالت نجوى في المقابلة، إنّ الله يحمي لبنان، وإنّه كان دائماً معه، وإنّ اللبناني أقوى من كل الأزمات.
وقد أثار تصريح نجوى الكثير من ردود الفعل الغاضبة، سيّما مع تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس في لبنان، ومطالبة الدولة بضرورة إعلان حالة الطوارىء لمحاربة تفشّي المرض.
يذكر أن نجوى ستطل السبت المقبل في اولى حلقات "ذا فويس سينيور" الذي سيذاع عبر ام بي سي.
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