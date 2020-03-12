فيديو: فنانات يرقصن على "بنت الجيران" آخرهن هيفاء وهبي وهيا الشعيبي

أصبحت أغنية "بنت الجيران" أكثر من مجرد ظاهرة فنية، بل تحوّلت إلى وسيلة لخطف الأضواء من قبل نجوم، نشروا فيديوهات لهم وهم يرقصون على أنغامها.

فبعد انتشار فيديو للممثل معتصم النهار وهو يرقص على "بنت الجيران" في شوارع دبي، وبعد نشر الفنانة رانيا يوسف فيديو لها وهي ترقص على أنغام الأغنية، نشر الفنان السعودي والإعلامي هشام الهويش فيديو طريفا يجمعه بالفنانة الكويتية هيا الشعيبي خلال خضوعهما لجلسة تصوير.

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وظهرت الشعيبي وهي ترقص على أنغام أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وشاركها الهويش في الرقصة التي تميزت بطرافتها.

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فيما أرفق الهويش الفيديو بتعليق: "جلسة تصوير ردحيه مع ابوالهش وهيونه وحقروص"، مع عدد من الهاشتاغات وأبرزها كاربول كاريوكي؛ ما رجح أن الشعيبي ستحل ضيفة مع الهويش قريبا.

من جهة ثانية، خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار، وهي ترقص على أنغام الأغنية في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح".

وحقق الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدة مرتفعة جداً.