بسمة وهبة تهاجم مطربة مصرية شهيرة : ” أنانية ومستهترة ونزواتها بتخرب بيوت “

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 03:52 مساءً - هاجمت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” خلال فقرة ” شكة دبوس ” من برنامجها ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON E ” مطربة مصرية شهيرة دون ذكر إسمها .

وتحدثت بسمة وهبة عن أن هذه الفنانة تمتلك مشوارا فنيا كبيرا وملئ بالأغاني الجميلة ولكنه في نفس الوقت ملي بالأزمات الكثيرة .. وأضافت : ” دايما سر أزماتها بيكون الأنانية وأقرب الناس ليها عانوا من الأنانية دي ” .

وتابعت : ” وفي كل مرة بتعمل أغنية جديدة أو تحقق نجاح جديد الناس تقول خلاص هي دلوقتي ساندة على نجاحها وهتحافظ على مشوارها بدون مشاكل .. لكن للأسف كل شوية نفس القصة قصة الاستهتار بالمشاعر والعلاقات السريعة وكل مرة زواجة سريعة ” .

وأشارت بسمة وهبة إلى أن زواجها السريع يتسبب في صدمات لجمهورها وإنه ينتهي سريعا أيضا .

وأكملت : ” في كل مرة بيكون فيه طرف تالت هو اللي بيدفع التمن بيت وأطفال وزوجة تانية بيدفعوا تمن نزواتها وزيجاتها المتسرعة .. الناس في جلساتها الخاصة بيتمنوا لو إنها تطبق كلام أغانيها في حياتها الحقيقية بعيد عن الاستهتار بمشاعر الغير والمراهقة المتأخرة ” .

وألمحت بسمة وهبة عن وجود مغامرة جديدة للمطربة ستتسبب في صدمة أكبر من التي أثارتها أثناء إعلان زيجتها الأخيرة وقالت : ” ستتسبب في خراب بيت جديد وهيبقى فيه وجع أكبر ” .

واختتمت حديثها بإنه في المرة القادمة سوف تكشف عن إسمها وعن تفاصيل القصة الجديدة على حد قولها .

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وخمن المتابعون بأن بسمة تقصد المطربة أنغام خاصة وأنها أدرجت أسماء أغنيات شهيرة لها داخل كلامها مثل أغنية ” ساندة عليك ” .. كما أن أنغام هي آخر مطربة تم الإعلان عن انفصالها .