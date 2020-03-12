حمو بيكا يعلن عن خطوبته بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ مطرب المهرجانات حمو بيكا، متابعيه بالإعلان عن خطوبتها وذلك بنشر صورة الشبكة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

حمو بيكا، علق على الصورة قائلًا: “محدش هيقولي ألف مبروك يا بيكا”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي استغربت من حجم الشبكة ووصفوها بالمبالغ فيها.

وكان حمو بيكا، قد طرح مؤخرًا مهرجانًا جديدًا باسم “دلقو الخمرة”، بالتعاون مع مطربي المهرجانات قدورة ونور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي، والمهرجان مقتبس من لحن أغنية “كتر خيري”، للفنانة شيرين عبدالوهاب.

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”كتر خيري” أغنية للفنانة شيرين من ألبومها “حبيت”، الأغنية من تأليف نادر عبدالله، وألحان تامر علي، وقد تم تصوير الأغنية على هيئة فيديو كليب من إخراج سعيد الماروق.

وكانت نقابة المهن برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، بيانًا أعلنت فيه تدشين شعبة جديدة تحت اسم شعبة “الأداء الشعبي” خاضعة لقوانين النقابة، وذلك لإنهاء أزمة مطرب يالمهرجانات.

البيان جاء فيه: “لما كانت النقابة تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقي والغناء مع ما ‏يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا، قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالا لما بدأته في ‏إنشاء “شعبة للأداء الشعبي” وليس ما يسمى بالمهرجانات.

يحصل أعضاء “شعبة الأداء الفني” على “ترخيص سنوي” بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام ‏عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في ‏الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء ‏علي الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون‎