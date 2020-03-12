هكذا تستعد أسما شريف منير للعاصفة برفقة زوجها وابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمود حجازي جمهوره في صورة جديدة له برفقة زوجته المذيعة أسما شريف منير.

حجازي ظهر برفقة زوجته أسما وابنتها وهم يرتدون ملابس كرتونية مضحكة، وكتب معلقا عبر حسابه على موقع «أنستجرام»: «احنا جاهزين للعاصفة».

جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه بالصورة من خلال عدد من التعليقات، وتمنى لهم الفانز السعادة في حياتهما الزوجية.

أسما ظهرت مؤخرا في لوك جديد، وظن عدد من الجمهور أنها خضعت لعملية تجميل، ولكنها نفت ذلك، وأكدت أن شكلها تغير بسبب الماكياج.

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محمود حجازي هو الزوج الثاني لأسما شريف منير، حيث تزوجت من قبل من والد ابنتها، ولكنها انفصلت عنه.

يشار إلى أن أسما، كانت قد شاركت والدها شريف منير، مؤخرًا، في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏”أنا ‏وبنتي”، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال ‏مجموعة ‏من ‏الضيوف ‏المختلفة.

فيما شارك محمود حجازي، مؤخرًا، في بطولة حكاية “ما تيجي يا مليجي” ضمن أحداث مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”، بجانب كلاً من محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، هدى المفتي، ومحمد يسري، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

كما شارك حجازي مؤخرا في بطولة مسلسل «الأخ الكبير»، مع محمد رجب، هبة مجدي، أيتن عامر، ودينا فؤاد.