كورونا يؤجل طرح كليب كارول سماحة الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة تأجيل طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مش هعيش” بسبب الأوضاع الصعبة التي نمرّ بها بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

ونشرت كارول تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قالت فيها أنها ستعلن عن الوعد الجديد لطرح الكليب في وقت لاحق، وطلبت من الجمهور أخذ الحيطة والحذر من الفيروس فكتبت: “نظرا للظروف الصحية والقلق الذي نعيشه جميعا، ، سيتم تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة مش هعيش إلى موعد آخر أعلن عنه قريبا… أتمنى على جميع عدم الإستهتار بالموضوع وتوخي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا”.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.