كليب “روق علينا” للفنانة عليا من توقيع بسمة بوسيل يحقق نجاحاً كبيراً

متابعة بتجــــــــرد: تخطى كليب الفنانة المصرية عليا الجديد لأغنية “روق علينا” من توقيع بسمة بوسيل حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد 48 ساعة على طرحه عبر موقع “يوتيوب”. الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وحققت رواجاً واسعاً منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. ويعتبر هذا الكليب أوّل تجربة لـ بسمة بوسيل في عالم الإخراج وقد نال العمل استحاناً كبيراً من الجمهور.

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