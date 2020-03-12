فن ومشاهير

ريال مدريد يتخذ هذا القرار بعد إصابة لاعب سلة بكورونا

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Patricia 0 تبليغ

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Mar 12, 2020

ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية اليوم الخميس أن أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في قبل إيقاف المسابقة يوم الخميس، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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