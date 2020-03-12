ريال مدريد يتخذ هذا القرار بعد إصابة لاعب سلة بكورونا

Mar 12, 2020
ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية اليوم الخميس أن ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.
وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة يوم الخميس، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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