إلهان عمر تتزوج عشيقها.. هل خطفته من زوجته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت البرلمانية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر زواجها من تيم مينيت وهو عشيقها السابق بحسب ما يتم تداوله على نطاق واسع، في حين أشارت تقارير عدة بأن زوجة ميت تتهم عمر بخطف زوجها منها.

لكن عمر نفت كل تلك التقارير التي أشارت كذلك إلى إقامتها علاقة غير شرعية مع مينيت، ونشرت عبر حسابها في إنستغرام مساء الأربعاء صورة تجمعها بتيم، كاتبة فوقها: "تزوجنا"، مضيفة: "من الشراكة السياسية إلى الشراكة في الحياة، كم أنا محظوظة، الحمدلله".

يذكر أن بيث زوجة مينيت السابقة كانت تقدمت بدعوى طلاق ضد زوجها بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع إلهان عمر وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وأكدت بيث وهي طبيبة أمريكية تبلغ من العمر 55 عاما في نص الدعوى في حينه أن زوجها أقام علاقة على ما يبدو، منذ إبريل الماضي مع عمر، التي انفصلت عن زوجها مؤخرا، وقد أخبرها أنه مغرم بالنائبة الأميركية الصومالية الأصل.

وقد أوضحت أوراق القضية التي قدمتها إلى المحكمة، أن الزوجين انفصلا فعليا وليس رسميا في إبريل بعد أن أخبر تيم زوجته عن مسألة الخيانة تلك، وعلاقته بإلهان.

كما كشفت أوراق الدعوى، أن الزوج المخادع أخبر زوجته في حينه أنه أغرم بعضوة الكونغرس في مينيسوتا، أثناء العمل معها على ما يبدو، منذ حملتها الانتخابية.

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وذكرت وسائل إعلام أميركية الصيف الماضي أن عضوة الكونغرس البالغة من العمر 37 عاما والأم لثلاثة أطفال، دفعت لتيم مينت ومجموعة "إي ستريت" حوالي 230 ألف دولار خلال حملتها الانتخابية منذ عام 2018 لاستشارات بشأن الاتصالات الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، ونفقات السفر وغيرها.

وكانت عمر شوهدت مع تيم بحسب صحيفة "نيويورك بوست" في مارس من العام الماضي.

وتربط تيم بزوجته بيث علاقة زواج امتدت لأكثر من 15 عاما، ولديهم ابن يبلغ من العمر 13 عاما.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن عمر (38 عاما) قدمت أوراق الانفصال عن زوجها أحمد حرسي، في شهر أكتوبر الماضي، في ولاية مينيسوتا، وهي الولاية التي تمثلها عضوة الكونغرس.

وتزوجت عمر من حرسي في حفل إسلامي عام 2002، ثم انفصلا عام 2008، ليتزوجا مجددا في 2018، ولديهما ثلاثة أبناء.