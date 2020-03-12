فيفي عبده وعمرو سعد في لقطةٍ ساخرة حول كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: ظهر الفنانان فيفي عبده، وعمرو سعد باسكتشٍ كوميدي ساخر أثناء تواجدهما في رحلة خارج مصر، وهما يرتديان الأقنعة الواقية من الإصابة بفيروس كورونا. حيث سجّل "سعد " مقطع فيديو لفيفي، وهي تقول له: "أنا عاوزة مكرونة مش كورونا.. عاوزة سباكيتي.. لازانيا". وأضاف عمرو : "إحنا رايحين حفلة تنكرونا.. والناس مش هيعرفونا"، وعلّق على الفيديو الذي نشره كاتباً: "لما تقابل فيفي عبده صدفة في حفلة تنكرية"! @amrsaad.official لما تقابل فيفي عبده صدفة في حفلة تنكرية [email protected] ##عمرو_سعد ##فيفي_عبده♬ original sound - amrsaad.official

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