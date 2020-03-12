شكرا لقرائتكم خبر عن ابن توم هانكس يكشف آخر مستجدات حالة والديه بعد إصابتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شيت هانكس نجل الممثل الأمريكي توم هانكس، وضع والديه بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهما يخضعان لجميع الإجراءات الطبية اللازمة ولا داعي للقلق.

وظهر شيت هانكس، في فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، ليوضح حقيقة إصابة والديه بالفيروس و يوضح وضعهما الحالي لمعجبى والده، حيث قال :"إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة..لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للقلق".

وأعلن النجم العالمى توم هانكس إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا ، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

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و كتب هانكس على صورة نشرها تظهر فيها قفازات طبية: "أنا وزوجتي في أستراليا حالياً، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس".

وذكر موقع justjared علي لسان مسئولين حكوميين في استراليا أن الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، تشمل توم هانكس وريتا ويلسون، ويعتقد أن الزوجين أصيبا بالمرض خارج أستراليا وبالتحديد في الولايات المتحدة.

وأعلن الموقع أن توم هانكس وزوجته ريتا فى عزلة بالحجر الصحى بمستشفى في جولد كوست وسيقضيان هناك 14 يومًا.

يذكر أن آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.