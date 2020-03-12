شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم: مطلقتش أنغام ورديت على تجاوزات الناس فى حقها بـ"ست الستات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الموزع أحمد إبراهيم عن صمته، بعد الجدل الذى أثير فى الأيام الماضية حول تطورات علاقته مع زوجته النجمة أنغام، وتحديداً عقب التغريدات التي كشف عنها حول عودته لأم أولاده بتوجيه لها رسالة فى اليوم اليوم العالمى للمرأة، والتغريدة الثانية التى ألمح فيها إلى انفصاله عن زوجته أنغام.

وقال أحمد إبراهيم لـ" الخليج 365" أن تغريدته الأخيرة التي وصف فيها زوجته أنغام بـ"ست الستات" رداً عن التجاوزات في حقهما خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيراً إلى أنه لم يطلق "أنغام" مثلما ردد البعض، وتربطه علاقة طيبة بزوجته، التي رأى منها كل خير حسب وصفه .

وأوضح إبراهيم، أن ما يكتبه عبر صفحاته على مواقع التواصل الأجتماعى هو أمر شخصى، وليس من حق أحد التدخل، وهو تعبير منه للسيدتين التي يعتبرهن "لحمه ودمه وعرضه"، وكل ما يخصه هو أمر شخصى وخط أحمر .

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وكان إبراهيم قد نشر الاثنين الماضى، صورة تجمعه بأنغام، وعلق عليها برسالة طويلة يلمح فيه لانفصاله عنها قائلا، "الست دى أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أى إساءة لها أو المزايدة على حبى وتقديرى لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وإفتراء بالسعى للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتى زورا، النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامى عن امتنانى وتقديرى لأم أولادى ودورها معاهم كررته فى أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هى الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هى تحترم ده فيا".

وتابع أحمد إبراهيم: "أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق فى العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعرى حاجة بالعكس هتزيد واحترامى لها محفوظ، أكتر من 17 عاما مميز فى عملى محدش عرفنى إلا بعد زواجى منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندنى كتير.. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللى أوله البعد عنى للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعرى وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".