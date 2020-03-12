شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر تطمئن متابعيها بعد إجراء عملية المرارة: "ادعولى الوجع يروح وأخف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر علي طمأنة متابعيها عليها بعد إجراء عملية المرارة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت مجموعة صور مع والدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها وشقيقتها "ليلي" علي سرير المستشفي.

وكتبت :"شكرا بجد بجدد لكل اللي سأل عليا اعرفو او لا و شكرا للي وقفوا جمبي اهلي و صحابي حبايبي ربنا يخليكو ليا و يديمكوا عليا نعمة يارب و يبعد عنكوا كل شر ، الحمد لله يارب انا احسن و العملية خلصت علي خير ادعولي بس الوجع يروح بقي و اخف بسرعة ، بحبكوا كلكوا قوي بجد".



ملك زاهر

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فيما كتبت شقيقتها ليلي زاهر عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" حمدالله علي سلامتك يا حبيبتي بحبك قوي ربنا يخليكي ليا يارب انتي عارفة انا بحبك قد ايه ..شكراً لكل الناس الي سألتني علي ملك هي احسن الحمد الله ادعولها".



ابنة أحمد زاهر

ونشر الفنان أحمد زاهر، صورة لابنته ملك ، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً :"حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و إن شاء الله هتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها"

ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.