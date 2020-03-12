شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تناولت أفلام هوليود تأثيرات الأعاصير والعواصف فى 3 أفلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما سلطت السينما العالمية الضوء علي الأعاصير وبرودة الطقس خلال مجموعة من الأفلام في هوليود، والتي تناولت بدورها كوارث طبيعية نتجت عن الأعاصير وبرودة الطقس، وهي الأفلام التى قام ببطولتها مجموعة من أبرز النجوم والنجمات مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذي ننشره بالتزامن مع برودة الطقس وموجة الإعصار التي تضرب البلاد، بينهم أفلام تناولت قصص حقيقية بالفعل سبق.

1/ Into the storm

تدور أحداث الفيلم الذي عرض عام 2014 عن تعرض أحد البلاد لأعاصير غير متوقعة، ومن ثم يتوقع الخبراء أن القادم سيكون أسوأ، ليتجه سكان البلدة إلى الملاجئ، بينما يتجه مجموعة من الطلاب لمعايشة الإعصار، ويرصدوا غضب الطبيعة في أبشع صورة.

2/ Twister

فيلم يدور حول قصة زوجين يعملان خبراء في مجال الأرصاد جوية ورغم انهما علي وشك الطلاق والانفصال، إلا أنهما ينضمان معًا لصنع نظام إنذار للطقس بهدف مساعدتهما على محاربة أكبر إعصار يضرب المدينة منذ عشرات السنين.

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3/ The perfect storm

تلك المرة يروي الفيلم أحداث حقيقية سبق وحصلت خلال شهر أكتوبر عام 1991، والتي عاني منها مجموعة من الصيادين التجاريين الذين يُبحرون في شمال المحيط الأطلنطي على قاربهم، حيث تهب عاصفة مخيفة على قارب الصيادين، ومن ثم يتم احتجازهم داخلها بشكل غير مسبوق، ثم يجدوا أنفسهم وسط المحيط الشاسع محاصرين وسط قوى الطبيعة في أعنف صورها.