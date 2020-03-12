شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام فى استراليا قبل اكتشاف إصابته بكورونا.. ماذا فعل توم هانكس هناك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع justjared أن النجم توم هانكس وزوجته ريتا كانا في استراليا لمدة 7 أيام قبل اكتشاف اصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بسبب تحضير توم لفيلم جديد حول حياة النجم إلفيس بريسلي، حيث يجسد هانكس شخصية توم باكر مدير أعمال بريسلي في فيلم لم يستقر بعد علي اسمه وهو للمخرج باز لورمان .

وأضاف الموقع أن الزوجين حاليا يساعدان المسئولين في تعريفهم بخط سيرهم وتحركاتهم خلال السبعة الأيام السبعة التي قضاها الزوجين هناك.

وكان النجم العالمى توم هانكس أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا ، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

يذكر أن آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

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ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.