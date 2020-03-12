شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارديشيان تنشر جزءا من كتاب تنبأ بانتشار كورونا قبل 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لحالة الرعب والخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا حول العالم، ووفاة المئات وإصابة الآلاف في عدد من الدول، نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، تغريدة من كتاب تنبأ بوجود فيروس "كورونا" عام 2020، حيث نُشر هذا الكتاب عام 2008، للعرافة الأمريكية سيلفيا براون، والتي توفيت عام 2013.

كيم كارديشيان، نشرت عبر تويتر، جزء من الكتاب والذى يحمل اسم "نهاية الأيام"، حيث وصفت هذه العرافة المرض بأنه يشبه الالتهاب الرئوى، وسيهاجم الرئة والقصبات الهوائية، ثم يختفى المرض، ويعود بعدها بسنوات، ثم يختفى تماما.

صحيفة "ذا صن"، سلطت الضوء على تغريدة كيم كاردشيان، ولكنها عادت في نفس الوقت، وتحدثت عن الكتاب الذى نشرت منه نجمة تليفزيون الواقع هذا الجزء.

وقالت الصحيفة: هناك شكوك حول هذا التنبؤ، فرغم أنه قد يبدو دقيقا، ولكن ما يثير الجدل أنه كتب عقب انتشار مرض "سارس"، في الصين، وبعض دول العالم، وهو مرض قريب من كورونا.



جزء من الكتاب

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واقعة هذه العرافة والكاتبة عن كورونا، ليست هي الوحيدة، ففى عام 2002، أعطت مواصفات لخاطف صبى فى الـ 11 من عمره، وأكدت أنه لاتيني ببشرة سمراء، ولكن حين عثر على الطفل عام 2007 تبين أن الخاطف رجل أبيض.

أما عن كيم كارديشيان، فاعتادت في الفترة الأخيرة، أن تنشار أخبارا، عن فيروس كورونا، حيث نشرت فيديو لأحد أصدقائها فى عيادة طبيب وهما يقومان بتحية بعضهما البعض بضرب أقدامهما مع بعضها، وقالت كيم، إن هذه هي الطريقة الأفضل للتحية بدلا من المصافحة للوقاية من الفيروس، مع أن منظمة الصحة العالمية نصحت بعدم اقتراب الأشخاص من بعضهم بمسافة لا تقل عن متر واحد.