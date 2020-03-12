شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ماما مايسة.. سعاد نصر جسدت النموذج الواقعى للأم فى مسلسلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، ورغم ان مشواره الفني مليئ بالأعمال المتميزة في السينما والدراما، الا أن شخصية "ماما مايسة" التي جسدها في مسلسل "يوميات ونيس" بأجزائه مع الفنان القدير محمد صبحى كانت العلامة المميزة في رحلة عطائها الفني، وذلك لنجاحها في تجسيد المعنى الحقيقى للأم المثالية التي تربى أبناءها على المبادئ والقيم بمساعدة زوجها "ونيس"





واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحا كبيرا حتى أن أفراد الأسرة كانت متعلقه بكافة تفاصيله ويتابعونها بشكل يومى، حتى توفيت الفنانة سعاد نصر، وهو الأمر الصادم للجمهور الذى تعود على رؤيتها خلال هذا العمل وتبين مدى افتقاد الأسرة المصرية لها، وظن البعض أن يجسد مكانها أي فنانة أخرى ولكن الفنان محمد صبحى رفض ذلك وقرر أن يقدم باقى الأجزاء بدون زوجة، وفاءً لها.

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وبدأت سعاد نصر مشوارها فى السينما عام 1982، خلال مشاركتها فى فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها الأدوار السينمائية كان من أبرزها دور صابرين فى فيلم "هنا القاهرة" الذى وضعها فى مصاف نجمات الكوميديا فى مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التى تأتى برفقة زوجها لزيارة القاهرة، كذلك شاركت فى أفلام حدوتة مصرية، إسكندرية نيويورك، والمصير، ويجا، جواز بقرار جمهورى، خليل بعد التعديل، فارس المدينة، حمام الملاطيلى، المتوحشة، البداية، شقة فى وسط البلد، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر وعلى سبايسى.





كما شاركت الفنانة الراحلة فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، كما وقفت على خشبة المسرح فى مسرحيات الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم.





تزوجت سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طارق وفيروز، لكن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، بينما كانت الزيجة الثانية من مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذى أكملت معه مشوار حياتها الخاص.