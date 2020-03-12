شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: ما شفت غير لبنان هو اللى بيستورد الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى اعتراضها علي تعامل لبنان مع فيروس كورونا، منتقدة استمرار رحلات الطيران من دول يتفشى بها المرض مثل إيطاليا وإيران، وذلك بعد إعلان سلطات مطار بيروت استقبال رحلتين أحدهما من مدينة ميلانو الإيطالية والثانية من العاصمة الإيرانية طهرا.

وكتبت نوال تعليقا علي خبر استقبال استقبال 150 مواطنا في مطار بيروت أمس الأربعاء قادمين من طهران، ساخرة، عبر حسابها بموقع "تويتر" :"بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا ..في رجال بهالبلد .. الكورونا".



نوال على تويتر

وطالبت الفنانة اللبنانية إليسا، السلطات اللبنانية، بغلق حدود لبنان، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلة :" يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟".

وقالت إليسا في تغريدة عبر تويتر:"شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكروا حدودنا".

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وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات ، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

نوال الزغبي، اليسا، لبنان، كورونا

وقال المدير العام في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وليد عمار - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني- إن 4 إصابات تم تسجيلها في مستشفى "سيدة المعونات" و4 آخرين تم تسجيلهم مستشفى "اوتيل ديو".

وأعلنت لبنان، أمس أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، لرجل 56 عاما فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المصاب كان مسافرا خارج لبنان، وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.