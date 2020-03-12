إصابة توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا ووضعهما في الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان العالمي توم هانكس، قبل قليل غثابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته ريتا ويلسون في استراليا، وذلك من خلال منشور قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

توم هانكس، قال في منشوره، إنه وزوجته في أستراليا حاليًا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف: “أنا وريتا هنا في أستراليا.. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم.. كان لدى ريتا بعض القشعريرة.. بعض حمى طفيفة جدا... كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية”.

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وأكد أنهما خضعا للملاحظة والحجر الصحي وفقًا لما هو متبع، واختتم بيانه بقوله: “سنبقي العالم على اطلاع.. اعتنوا بأنفسكم!”.

آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات، والعمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمي توم هانكس.