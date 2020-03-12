نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد والدتها في أجواء عائلية، إلا أنها كانت حريصة على مشاركة محبيها بصورة من أجواء الاحتفال.

نانسي ظهرت في الصورة إلى جانب والدتها التي بدت تقطع قالب الكيك، وكتبت الفنانة معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد ماما»، حيث تلقت النجمة اللبنانية تهاني محبيها ومتابعيها، متمنيين لوالدتها وافر الصحة والسعادة، إلا أنهم لم يغفلوا التغزل بحيوية وجمال والدتها بالرغم من تقدم عمرها، ولفت بعضهم إلى قرب الشبه بين الفنانة ووالدتها.

من ناحية أخرى، نجحت نانسي عجرم في اقتناص لقب أحلى صوت من برنامج The Voice Kids في موسمه المنتهي حديثاً لفريقها، حيث فاز به الطفل السوري محمد إسلام رميح، متفوقاً على زميله من نفس الفريق يوسف حسن، ومحمد ابراهيم وآمنة دمق من فريق الفنّان اللبناني عاصي الحلاني، وياسمين أسامة ومحمد واكضيض من فريق المغني المصري محمد حماقي.

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يُذكر أن نانسي عجرم كانت طرحت حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري، كما أنها تجهز لوضع صوتها على أغنية تتر مسلسل «نساء من ذهب» للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، والمنتظر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

على جانب آخر، تم تأجيل محاكمة زوج الفنانة، فادي الهاشم في قضية مقتل محمد الموسى في منزلهما على يده رمياً بالرصاص،بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذلك بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.