الإعلامية عزة زعرور تحتفل بزفافها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية الفلسطينية عزة زعرور، مذيعة قنوات MBC3 ، بزفافها بشكل مفاجئ في دبي، إلى مصمم الجرافيك نور ياسين.

وجاء حفل الزفاف بعد أيام قليلة من مفاجأة خطيبها نور ياسين لها بتقديمه عرض زواج علني لها، حيث جثا على ركبته وطلب منها الزواج أمام الجميع.

الإعلامية الفلسطينية تألقت في الحفل بفستان زفاف أنيق مفتوح عند منطقة الصدر وبدون أكمام، وبحمالات عريضة أوف شولدر مع طرحة ناعمة، وأسدلت شعرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي.

وكانت الإعلامية الفلسطينية عزة زعرور قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي خطوبتها إلى مصمم الجرافيك نور ياسين، الذي أعلن بدوره الخبر من خلال منشور له كتب فيه: “إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب.. أحبك عزة”.

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وعزة زعرور مقدمة برامج تلفزيونية فلسطينية، تعمل في قناة إم بي سي، حيث قدمت عدة برامج موجّهة للأطفال أبرزها “بنات و بس”، وبرنامج “فكرها صح”، وبرنامج “خطوات ناعمة”.

اكتشفت أسرتها حبها الشديد للفن والغناء منذ طفولتها المبكرة، حيث شاركت خلال المراحل الدراسية المختلفة في العديد من الأنشطة الفنية والمسرحية، وقامت بتسجيل بعض الأغاني، لم تقتصر مشاركاتها الفنية على الأنشطة المدرسية، بل أصبحت من أشهر الأسماء الفنية في فلسطين بعد المشاركة وهي في العاشرة من عمرها في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، ومن ذلك مهرجانات أقيمت في مصر والإمارات وتونس وفرنسا.

بدأت عزة مشوارها الإعلامي في الثالثة عشرة من عمرها، حيث قدّمت العديد من برامج الأطفال على قنوات مختلفة، وشاركت بالتمثيل في أحد الأفلام، وساهمت مع بعض الشباب في إعداد وإنتاج عدد من الأفلام القصيرة، التحقت بالمجلس البلدي للأطفال في مدينة جنين، وساعدت الكثير من الأطفال في حل مشاكلهم وتحقيق أحلامهم، كما شاركت في العديد من الفعاليات المطالبة بحقوق الطفل.

في 3 سبتمبر 2012 تزوجت عزة زعرور من رجل يدعى «أحمد شما» إلى ان انفصلا في عام 2019.