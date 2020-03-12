تطورات الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حجزت محكمة جنح الدقي، المعارضة المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي، لجلسة ٢٥ مارس؛ للحكم.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.

كانت ثناء لحظي، المحامية ودفاع أحمد الفيشاوي، قالت في تصريحات صحفية إنه تم إعلانهم في القضية في مكان قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانوني، وهو ما لم يحدث.

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وأضافت محامية أحمد الفيشاوي، أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

وأضافت، أن إقامة لينا مع والدتها في انجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.

النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذي بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره في نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.