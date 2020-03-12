كيف تواجه منى الشاذلي وأسرتها فيروس كورونا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عن كيفية مواجهتها وأسرتها لفيروس “كورونا”، المنتشر حاليا في كل دول العالم.

الإعلامية المصرية قالت، في إحدى حلقات برنامجها “معكم” على قناة cbc، إن نمط حياتها وروتينها اليومي لم يتغيرا بسبب كورونا، بل لا تزال على عاداتها القديمة، لكن تغير الأمر قليلا تجاه بعض الأمور، خاصة فيما يتعلق بتواجد المطهر طوال الوقت في حقيبتها، مشددة على أنه لا بد أن تكون نسبة الكحول فيه لا تقل عن 60%.

منى قالت: “لازم اتأكد إن نسبة الكحول في المطهر مش أقل من 60%.. لدرجة إني بقيت حاسة إن ريحتي سبرتو.. بس مش أزمة خالص السبرتو أحلى من البرفان في الظروف دي”.

وأكدت أن أولادها يتوجهون لمدارسهم بشكل طبيعي، ولا يتغيبوا إلا إذا أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بتعليق الدراسة، حيث قالت: “بيروحوا لكن مشددين عليهم من البيت إنهم يغسلوا إيديهم كل ساعة على الأقل ويلتزموا بالإجراءات الوقائية”.

الإعلامية المصرية أضافت أنها وأسرتها قرروا تأجيل رحلة أسرية كانوا قد تجهزوا لها منذ فترة، وذلك تحسبا لما قد يحدث بسبب هذا الفيروس.

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وتابعت أنه تم تزويد استوديو برنامجها وكافة استوديوهات القناة بمطهرات وكحول لتطهير الأيدي سواء للعاملين بالقناة أو الضيوف والزائرين، قائلة: “وده التزام أدبي مننا تجاه كل الناس اللي بنتعامل معاهم”.

وكشفت أنها لا تزال على عادتها في السلام باليد على الأخرين، مستخدمة مطهرات بعدها، لكنها تقلل ذلك في حالة التجمعات، موضحة أنها تكتفي بالسلام الشفهي حال دخولها على مجموعة من الأشخاص، ومنعت القبلات أثناء المصافحة بشكل كبير.

وأضافت: “فكرة البوس تقريبا انحسرت جدا في معاملاتي اليومية لحد ما ربنا يزيح كورونا.. وأتابع أخبار كورونا في كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية عشان ابقا متنبهة وعارفه تطوراته وصل لفين”.

واختتمت كلامها، بقولها: “أكيد متوجسة ولكني لست مرعوبة، عارفه إنه فيروس قابل للعلاج إنما أخشى من سرعة انتشاره، بتابع بدقة بس ده مش معطل حياتي ولا موقفها، صحيح إنه لا يمنع حذر من قدر، لكن مطلوب مننا دايما إننا ناخد بالأسباب.. ربنا يحفظ بلدنا وولادنا من كورونا وغيره”.